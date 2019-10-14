Riña en Acoros deja dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas con arma blanca al registrarse una riña entre vecinos en el sector Acoros, el responsable no fue detenido, aunque se encuentra identificado.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que poco después de la media noche se reportó una trifulca entre varias personas al sistema de emergencias 911.

Indicó que elementos a bordo de varias patrullas se trasladaron a la calle Pacana a la altura del numeral 2312.

Señaló que los oficiales detectaron a dos personas las cuales se encontraban lesionadas, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

Comentó que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Eduardo “N” de 36 años, quien presentaba una herida ocasionada por arma blanca en la pierna derecha y a su esposa Beatriz Adriana “N” quien tenía una herida en el brazo izquierdo.

Refirió que después de ser atendidos ambos fueron trasladados a la clínica 79 del IMSS para que fueran valorados en el área de urgencias.

Argumentó que los afectados comentaron que estaban en el exterior de su casa cuando tuvieron un problema con un vecino.

Manifestó que se hicieron de palabras iniciando una fuerte discusión para después ser agredidos por un hombre el cual portaba arma blanca.

Mencionó que el agresor se dio a la fuga no siendo posible su detención, sin embargo, está plenamente identificado y sería denunciado por el delito de lesiones.