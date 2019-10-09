"Rolcar Servipartes Refaccionarias" abre sus puertas en Piedras Negras

“Rolcar Servipartes Refaccionarias”, inauguró su primera sucursal en Piedras Negras por parte de los directivos de esta cadena nacional que viene a complementar las opciones del giro de refaccionarias en esta frontera con la amplia variedad de productos nacionales y de importación.

Esta nueva sucursal, ubicada en la avenida Román Cepeda, es la número 172 a nivel nacional, y se encomienda al santísimo Sagrado Corazón de Jesús, como patrón de esta empresa y en la cual se dio la bendición del local por parte del sacerdote Jesús Alfredo Lugo Azuela, vicario del Santuario de Guadalupe y después se realizó el tradicional corte del listón.

Durante la inauguración, se dieron cita clientes, directivos, colaboradores y proveedores de esta empresa, haciendo una fiesta de este recién nacido negocio en la frontera, con rifas de artículos, muestras, servicios gratis y una deliciosa comida.

ES ATRACTIVA LA FRONTERA

El director general comercial de Rolcar, Lic. Gilberto López López, llegó con su familia desde Aguascalientes para la inauguración del local en Piedras Negras, destacando que las fronteras son atractivas, porque es diverso el mercado combinando por clientes de Estados Unidos y de México.

“Piedras Negras es una ciudad fronteriza importante; se caracteriza por su empuje socioeconómico y de acuerdo a nuestra experiencia en otras ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, es que se da servicios a clientes de México, pero también de EUA que cada vez más buscan refacciones y mano de obra mexicana”, indicó el entrevistado.

Es la sucursal número 10 en Coahuila, dijo, ya participan en el mercado de Saltillo, Monclova, Torreón y en Piedras Negras, y se proyectan abrir más tiendas en otros estados antes de finalizar este año.

Consideró, que aún existe mercado en Piedras Negras para seguir creciendo, “después de tantos años de viajes para buscar un lugar ideal para servir a esta ciudad, por fin, hoy se hace realidad y esperamos seguir creciendo en esta frontera, ya que el mismo mercado nos marcará la pauta”.

CADENA DE REFACCIONARIAS LÍDER EN EL MERCADO NACIONAL

La cadena de refaccionarias, es líder en el mercado nacional, tiene a más de 2 mil 500 colaboradores y 350 proveedores, tanto nacionales como extranjeros, que participan en los servicios con más de 60 mil números de parte.

Rolcar, cuenta con 8 almacenes en el país y esta zona se atiende desde el almacén de Monterrey de manera diaria con más de 480 personas en Nuevo León, Coahuila y norte de Tamaulipas.

El empresario comentó, que manejan todas las marcas nacionales y extranjeras líderes en el ramo “y venimos a complementar el servicio que necesita esta zona fronteriza de Coahuila”.

Indicó, que el crecimiento de más sucursales en esta ciudad, lo demandará los mismos clientes y se dirigirá hacia donde se requiera por su crecimiento, “con el pie que ponemos aquí, creemos que hacemos lo correcto”.

López López, agradeció a los clientes, amigos y autoridades locales que los recibieron con los brazos abiertos y con los cuales seguirán colaborando para hacer crecer este negocio y mejorar los servicios para los nigropetenses.

Clientes, directivos de Rolcar y de proveedores como DRiV, BPI y Gates realizan el corte de listón inaugural en Piedras Negras.

Los clientes buscan calidad y servicio en Rolcar.