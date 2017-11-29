SAT amplía fechas para la nueva factura electrónica

Piedras Negras, Coah.-La Secretaría de Administración Tributaria (SAT), amplía un mes más el periodo para que el contribuyente actualice la versión de facturación electrónica. A partir del 1 de enero del 2018, la única versión válida será 3.3.

Karla López Lovera, administradora de Servicios al Contribuyente en la región Norte, explicó que se tenía previsto que la modificación entrara en funcionamiento a partir de este 1 de diciembre, pero derivado de diversos foros donde presentaron la información, hay una necesidad de dar plazo adicional.

Lo que más problema causa esta nueva aplicación, es el uso de catálogo de productos y servicios que se implementó, donde se debe identificar el producto y servicio prestado.

“Lo que haremos el primer semestre del primer ejercicio es que, no seremos tan excesivos en esa formalidad”, previó.

No se tiene estipulada sanción por que la autoridad busca adaptar al cambio, pero si el 1 de enero el prestador de servicios otorga una factura en versión anterior, no tendrá validez.

“En estos casos, si el cliente quiere hacer deducible el gasto, no se podrá realizar y será molestia para cliente porque el SAT lo rechazará”, concluyó.