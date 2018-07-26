Saturado Piedras Negras de migrantes en espera de asilo político en EEUU

Piedras Negras, Coah. - Los migrantes que llegan a esta frontera no solo buscan cruzar de ilegales, sino que hay grupos cada vez más grandes que piden asilo político a Estados Unidos debido a la extrema pobreza que padecen en sus países de origen, aunado a la violencia.

Incluso ahora llegan profesionistas, no solo campesinos u obreros, por lo que se mueve la pobreza extrema y violencia, por ello cada vez hay más migrantes que duermen en bancas o rincones del Paseo del Río, cerca del Puente Internacional Uno de Piedras Negras, aguardando para alcanzar un lugar de solicitud a Estados Unidos.

La información de que, por el puerto fronterizo de Eagle Pass, Texas se están recibiendo solicitudes para asilo ha atraído migrantes no solo de Centroamérica, sino también de África y Cuba, señaló el sacerdote José Guadalupe Valdez, asesor y encargado de Casa del Migrante y Comedor del Migrante respectivamente.

Incluso estos espacios de refugio y asistencia a migrantes están saturados, ya que las autoridades estadounidenses atienden entre 80 a 100 migrantes por día entre el albergue y el comedor.

Por ello, se recomendó a las autoridades locales habilitar un albergue temporal extra para disminuir la vulnerabilidad, y no solo esperar que se quiten de los lugares públicos porque podría ocasionar un problema social.

Recordó que hay alta demanda en estos espacios de atención y refugio, esto incluye migrantes mexicanos que requieran documentos o papeleo para conseguir trabajo temporal a fin de que sigan su camino.