Saturados cursos en Casa de las Artes y Museos

Piedras Negras, Coah. - Los cursos de verano que esta semana iniciaron en la Casa de las Artes, los Museo como la Frontera Norte y el Chapulín, están saturados incluso debieron abrir unos cupos más, ya que son gratuitos y abarcan edades desde los 6 hasta los 18 años de edad.

En la Casa de las Artes que inscribieron a 170 niños, explicó Adriana Villarreal Sánchez, encargada del inmueble, es uno de los cursos más solicitados ya que incluyeron una hora de activación física, de 9 a 10 de la mañana, con cuatro grupos organizados por colores y que están siendo ejercitados por Fomento Deportivo además de pláticas de como activarse y cuidar el cuerpo.

Junto con Desarrollo Rural del Municipio, a fin de que los menores aprenderán sobre la siembra trabajando con la tierra y diferentes materiales. Las actividades culturales incluyen baile, teatro, pintura, instrumentos musicales, taller en el cual se ofrece una introducción a los niños para que sepan identificar los diferentes instrumentos que existen, de curada o viento y si les interesa, puedan inscribirse a algunos de los cursos que abre esta Casa en agosto.

El Museo del Chapulín, también ubicado en este sector de la Gran Plaza, incluye a niños de 7 a 15 años de edad, con los cursos para este verano titulado “Científico y Robótico”, el taller tiene un horario de 10 de la mañana a una de la tarde, también inició esta semana y tiene cupo saturado. Al igual que los cursos que se imparten de la Frontera cuyo margen incluyen a jovencitos hasta los 18 años de edad y el horario es de 11 de la mañana a 3:30 de la tarde.