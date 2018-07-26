Se agrava la situación del campo con la sequía

El ganadero Manuel García Castells consideró como grave la sequía que se vive en el norte de Coahuila, y urgió a que sea declarada en “estado de emergencia”, ante la falta de lluvias y la presencia de mortandad de ganado.

Afirmó que la crítica situación está obligando a tomar decisiones, como el destete de becerros para salvar a las vacas, o dar suplementos para evitar muertes, pero eso eleva los costos para la producción de carne.

Agregó que otros productores o ejidatarios están comercializando sus cabezas antes que mueran y desahogar pastizales mientras pasa la sequía.

“Realmente ha llovido poco en todas las regiones del estado, y en el norte hay algunos ranchos que registran tres décimos de agua, casi nada, por lo que hay poco pasto”.

García Castells de la Asociación Ganadera Local, urgió al Gobierno Federal y Estatal a “echarle la mano al campo”, como siempre lo han hecho.

Dijo que se requiere empezar a suplementar minerales ya que el bagazo que se obtiene de la Planta Cervecera ayuda, pero no es la solución, o hasta la chamusca de nopales.

Coahuila por cierto está entre los estados con más sequía y el norte del estado es ubicado en el rango D4, el más seco de acuerdo al monitoreo ganadero.