Se busca ampliar cruce fronterizo

Piedras Negras, Coah.- La industria maquiladora que es el principal exportador por esta frontera por carretera, ya pueden planear e incrementar producción, pues para este fin de año se espera contar con dos carriles más, uno para exportación y otro para importación, también del lado mexicano.

Alfonso Bres Patiño, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA), dijo que recientemente se abrió una línea rápida para comercio certificado, y le seguirá el lado mexicano a este proyecto, lo que agilizará el 70 por ciento de la carga que cruza por esta frontera.

El aduanal confía que con la ampliación de carriles para la importación y exportación en el Puente Internacional II, se eleve el tráfico comercial por carretera, y sea representativo como el de ferrocarril.

Y es que, enfatizó que la adecuación de esta infraestructura es como si contaran con un puente adicional para empresa certificadas.

Piedras Negras se caracteriza por mayor movimiento ferrocarrilero, pero el carretero ha crecido de un 10 a 12 por ciento en comparación del año anterior.

Aunque los flujos (por carretera) no son constantes, hay incremento sistemático, aseguró el entrevistado.