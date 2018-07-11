Se debe entregar todo de manera transparente al nuevo gobierno: Villarreal

Ante cientos de empleados municipales, la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez pidió cumplir con el horario normal y trabajar al 100 por ciento hasta el 31 de diciembre.

La reunión se celebró en el Auditorio “José Vasconcelos”.

También les solicitó a directores generales y de área que la entrega-recepción de sus dependencias debe ser transparente, clara y honesta.

“Todo debe ser por el bien de Piedras Negras, se tiene que hacer un trabajo correcto y de altura”, reiteró.

Además refrendó que su Administración tiene un compromiso con la ciudadanía hasta el final de 2018.

Villarreal Pérez no pudo reelegirse por tres años más.

La elección la ganó Claudio Bres Garza, fortalecido por la oleada que generó Andrés Manuel López Obrador.

Fue la primera derrota del PRI en esta frontera, en la lucha por la alcaldía.

Sin embargo se convirtió en la primera mujer en ser alcalde, en tanto Bres Garza el primero en cumplir tres periodos como presidente municipal.