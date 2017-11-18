EAGLE PASS, TEXAS.- Se descarrila ferrocarril de Union Pacific en el área de patios del “Thompson Road”, con automóviles de reciente modelo procedentes de México al interior de los Estados Unidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, sin personas lesionadas de acuerdo a testigos.

Al momento, la empresa ferroviaria no había informado sobre el motivo del descarrilamiento, pero fuentes fidedignas de crédito aducen a una posible falla en el cambio de vías.

El descarrilamiento no generó congestionamientos en puentes internacionales, incluso se mantuvieron las importaciones y exportaciones a través del puente Ferroviario o “Puente Negro”.

Ayer mismo una grúa especializada realizaba maniobras para colocar a las dos máquinas descarriladas sobre las vías.

El ferrocarril llevaba docenas de vagones cargados con automóviles fabricadosen México.