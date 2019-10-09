Se duplica interés de créditos rurales

ALLENDE, COAH.- Una situación por demás adversa enfrentan productores agrícolas, ganaderos y algodoneros de Coahuila desde el pasado mes de septiembre al verse afectados por el incremento al doble de la tasa de interés de los créditos que solicitaron en este 2019, a consecuencia directa del recorte presupuestal aplicado por el Gobierno Federal.

Esto manifestó el presidente de la Confederación Nacional Campesina en Coahuila (CNC), José Natividad Navarro Morales.

De un 8 hasta un 16 por ciento fue el incremento reflejado en los intereses de los créditos solicitados por productores ante la financiera rural, mutilando las ganancias y bloqueando la posibilidad de renovarlos y poder invertir en su producción, situación que hace esperar un nulo crecimiento para el próximo 2020 al ser impagables los créditos solicitados.

Navarro Morales dijo que se están organizando para acudir a la capital de la República, a fin de manifestar su protesta en caso de no llegar a un punto de acuerdo que solucione el ahorcamiento que ha aplicado el Gobierno Federal con la reducción e incluso desaparición de programas de apoyo al campo de Coahuila.

José Natividad Navarro Morales, presidente de la CNC.