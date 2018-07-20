Se eleva el número de indocumentados fallecidos

Este año han fallecido 12 indocumentados en la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras, a consecuencia de deshidratación, ahogados o en accidentes.

La cifra podría elevarse a trece si se confirma que el cuerpo de un joven rescatado la tarde de este viernes en el río Bravo era un migrante.

El Consulado de México en Eagle Pass reportó que el hallazgo de una persona al sur de Carrizo Springs en evidente estado de descomposición y al parecer muerto por deshidratación.

Se trata de una persona de entre 30 y 40 años de edad que vestía pantalón gris camuflado, playera anaranjada y calzoncillos rojos.

No se encontró identidad alguna entre sus ropas.

Hace cuatro días, se encontró a otro joven indocumentado muerto entre el monte, originario del estado de Michoacán.

Según datos del Consulado, diez personas están plenamente identificados, dos no, además del joven cuyo cuerpo apareció flotando este viernes en el río Bravo.

Destacar que en 2016 fallecieron 14 indocumentados por diversas causas y en 2017 hubo 10 decesos.