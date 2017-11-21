Se espera repunte de menores migrantes para próximo año

Piedras Negras, Coah.- Casa YMCA da atención a menores migrantes, muestra que este año concluirá con 50 por ciento de registros menos, en comparación al 2016, pero repuntará en enero, ya que hay cada vez más confianza tras el efecto “Trump”.

Rafael Martínez Martínez, director del albergue transitorio, los últimos dos meses han sido de flujo elevado de menores que son deportados por esta frontera tras internarse de ilegales a EUA, pero esta tendencia se revierte en diciembre, y se reactiva en año nuevo.

Al calcular que noviembre concluirá con más de 50 menores atendidos como en octubre, diciembre ya será de bajo flujo, porque los familiares no los exponen en temporada invernal.

Con estas cifras, se estima terminar el año 2017 con unos 350 menores atendidos, “cifra históricamente baja”, ya que esto representa la mitad de las registradas todo el año 2016 que casi alcanzó los 700.

“En enero yo creo que va a repuntar, como en años anteriores, creo que ya todo lo que era el temor hacia las nuevas leyes del presidente Trump ya quedó atrás y se dio cuenta la gente, he platicado con los muchachos y señalan que fue puro cuento”, concluyó.