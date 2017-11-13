Se espera segunda etapa concluya en el mes de diciembre

Héctor Portillo Valdés, presidente de la Asociación de Locatarios dijo que en esta segunda etapa de remodelación no hubo necesidad de que los locales que están en el exterior, fueran evacuados, ya que tienen el tiempo encima.

Comentó que los trabajos que se están realizando son el enjarre, así como la ampliación de los pasillos, además del cambio de lugar que se le dio a los boleros, para dar otra imagen al Mercado Zaragoza.

Los locatarios del Mercado Zaragoza esperan que la segunda etapa de la remodelación del mercado, esté lista para el mes de diciembre.

Agregó que la primera parte de la remodelación afectó en las ventas a muchos de los locatarios, pero esperan recuperarse en el próximo mes de diciembre con la llegada de los aguinaldos y los turistas que arriben a Piedras Negras.