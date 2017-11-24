Se han condonado 2 mmdp en regularización

En Coahuila, 2 de cada 10 predios han dejado de ser irregulares en este sexenio, afirmó el gobernador Rubén Moreira Valdez.

En seis años de gobierno, se han escriturado 283 mil 063 propiedades a través del Programa de Regularización del Estado, Federación y Municipios, y se han condonado en total 2 mil millones de pesos.

Solamente en Piedras Negras se ha dado certeza jurídica de sus terrenos a 6 mil 738 personas, y se condonaron 110 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo Estatal, dio a conocer estas cifras durante la entrega de 300 escrituras a igual número de propietarios en esta frontera, y 10 títulos de propiedad agraria. Lo hizo acompañado de la alcaldesa electa Sonia Villareal Pérez, el alcalde Fernando Purón Johnston, así como de los delegados Miguel Ángel Leal del Certturc y Reginaldo De Luna de la Sedatu.

Cada trámite de escrituración ante el Catastro y las notarias significan alrededor de un gasto de 16 mil pesos.

“El gobierno está dando seguridad jurídica a las familias, y espacios de oportunidad para hacer que las cosas sean más fáciles”, señaló Moreira Valdez.

Además, sostuvo se eliminan problemas burocráticos como la corrección de letras en apellidos y los gastos en edictos, sin olvidar el pago a los abogados.

Por su parte el alcalde de Piedras Negras, destacó el apoyo del Estado y Federación para hacer posible la escrituración.

Dijo que las 300 escrituras de 4 colonias, tenían aristas diferentes, que con trabajo y unidad se quitaron del camino, como Misiones, SUTERM, Ejido y Palmas, en esta última, el Gobierno del Estado destrabó un pago ante la Fonhapo.

Títulos de propiedad agraria entregó el mandatario estatal.

El gobernador Rubén Moreira Valdez durante su mensaje.

Escrituras a 300 familias, entregaron ayer las autoridades.