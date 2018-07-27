Se incrementa 15% el trámite de licencias por período vacacional

Piedras Negras, Coahuila.- Aproximadamente 500 pláticas de educación vial se han impartido en el presente año a jóvenes y a todas las personas que acuden a tramitar por primera ocasión su licencia de conducir, informó Raúl Calvillo Espinoza, subdelegado de Transporte en la Región Norte.

Es interés del Departamento de Transporte del Estado que los conductores tomen conciencia de la importancia de atender las reglas de vialidad para prevenir accidentes, dijo el responsable de la emisión de este documento, y dio a conocer, que durante el verano se ha incrementado hasta en 15 por ciento el trámite de licencias de conducir por el período vacacional.

Entre los puntos expuestos durante las pláticas, que se llevan también a las escuelas de nivel bachillerato y universidad, se destacan las reglas de seguridad vial: conducir con el cinturón de seguridad, la prohibición de conducir en estado de ebriedad y de usar el teléfono celular para realizar llamadas y redactar mensajes de texto.

Se hace conciencia también de la obligación de conducir por el carril derecho y utilizar el izquierdo sólo para rebasar con precaución con el fin de evitar accidentes o atropellamientos.

En bulevares de tres carriles se divide el tráfico en velocidad baja, intermedia y alta y los automovilistas deben seleccionar el que corresponda, expresó Calvillo Espinoza a quienes acudieron a tramitar la licencia por primera vez.

Los exhortó asimismo a respetar los estacionamientos para discapacitados, a realizar altos totales, usar las direccionales con anticipación para indicar que se dará vuelta y se procederá a estacionarse, y a atender a los cuerpos de emergencia con torretas encendidas, como parte de una cultura vial que permite una mejor convivencia y previene incidentes.

El subdelegado de Transporte en la Región Norte hizo del conocimiento de la ciudadanía que la oficina continúa con la atención al público en guardias hasta el 6 de agosto, en horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, y de 09:00 a 13:00 horas los sábados.