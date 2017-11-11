Se incrementa la llegada de menores migrantes

El director de Casa YMCA, Rafael Martínez Martínez, dio a conocer que se ha incrementado el flujo de menores migrantes que llegan en busca del "sueño americano".

Señalo que jóvenes residentes del municipio de Acambay en el estado de México, se ven obligados a migrar debido a la violencia del crimen organizado.

Dijo que en el pasado mes de octubre, se registró un incremento de menores y fueron atendidos 48 jóvenes, sin embargo comparado con las cifras del año pasado se tiene una baja del 50 por ciento menos que en el 2016.

Agregó que de no presentarse fríos muy fuertes este mes podrán llegar más jóvenes en busca del sueño americano y de ser así en el mes de enero podría registrarse un incremento considerable.