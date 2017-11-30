Se incrementan casos de zika y dengue en la ciudad

Confirma Vectores de la Secretaría de Salud, nuevos casos de zika y dengue en Piedras Negras.
Mientras Jurisdicción Sanitaria número 1, confirmó cerco sanitario en colonias como Doña Pura, Cumbres, Bravo y Presidentes, ante incremento en el número de casos sospechosos.
De acuerdo al laboratorio Estatal, hay tres casos positivos de dengue y dos de zika más en esta frontera.
Son en total 4 casos de dengue y 6 de zika, lo que ha obligado a Jurisdicción Sanitaria a contratar a una empresa fumigadora externa para comabtir al mosquito transmisor en esas colonias.
En el último corte (20 de noviembre), la Secretaría de Salud confirmó 84 casos confirmados de dengue en todo el Estado.