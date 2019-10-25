Se incremente el número de turistas en la ciudad

Norma Treviño, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), estimó un incremento importante en el número de turistas en Piedras Negras, durante las festividades de fin de año, además de una derrama económica en todos los comercios de la localidad.

Dijo que este año fue muy bueno turísticamente, con una ocupación promedio del 60 a 80 por ciento, que se incrementó los días festivos y durante los fines de semana, principalmente, gente que viene de negocios o a atenderse de su salud.

Sin embargo, consideró que cada fin de año se registra un importante incremento de visitantes y de divisas.

“Tenemos el Día de Muertos en México y luego el Día de Dar Gracias en Estados Unidos, que son días de descanso que aprovechan muchos visitantes para cruzar a Piedras Negras, para visitar a sus familiares.

Agregó que en noviembre ingresan en promedio 600 cazadores extranjeros y nacionales, para la cacería de venado cola blanca y guajolote, temporada que comienza el 15 de este mes.

“En diciembre se saturan los hoteles”, señaló, y dijo que la mayoría viene a festejar Navidad o Año Nuevo.