Se invierten 2 mdp en cada proyecto

El director del programa “Comex por un México Bien Hecho”, Gilberto Alcaraz Orozco, señaló, que alrededor de 2 millones de pesos se invierten en cada proyecto de murales con el Colectivo Tomate dentro de su participación con el material.

Durante la rueda de prensa para presentar el avance de los murales, detalló, que es el proyecto más grande de rescate de espacios en el país, es de México para México y mueve como empresa para trabajar por el país.

La intención, dijo es lanzar un mensaje de las necesidades que hay, pero la más importante es rescatar la confianza de las comunidades.

“En estos tres años de este proyecto, han tocado la vida de 3 millones de personas a lo largo del país, hemos rescatado más de 200 mil metros cuadrados de espacio público regresándolo a la comunidad, y hemos visto un cambio directo a cerca de 700 mil personas que habitan estos espacios”.

La Empresa Comex con más de 65 años dentro del mercado ha dedicado buena parte de tiempo a apoyar artistas y comunidades, pero en los últimos tres años se involucraron en actividades que vayan más de la mano con la población.

“No solo es entregar arte y color, sino también tangibilizar la promesa de que protegemos y embellecemos la vida de las personas”, dijo.

Agregó, que, en este proceso de apoyar artistas, se dieron cuenta del impacto que tiene el color en la gente al agregar las historias contadas a través de los muros.

Director del programa “Comex por un México Bien Hecho”, Gilberto Alcaraz Orozco.