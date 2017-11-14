Se ponen en marcha dos nuevos carriles

Eagle Pass, Texas.- En las instalaciones del Puente Internacional número Dos se efectuó la ceremonia y corte de listón de las nuevas líneas comerciales para dar mayor rapidez al flujo de tráileres que cruzan por el mismo.

El mayor Ramsey English Cantú, dio a conocer que en esta obra se invirtieron 7 millones de dólares y la construcción duro un año 8 meses.

Dijo que con esto habrá más capacidad para el ingreso de tráileres comerciales y menos embotellamientos y largas filas, el mayor agradeció el apoyo de la Aduana y Protección Fronteriza y del Departamento de Transporte de Texas.

En el evento acompañaron al Mayor Ramsey English Cantú, David Higgerson, director regional de Aduana y Protección Fronteriza, y John Brandt, director de Aduana de Eagle Pass, Melissa Montemayor directora Regional del Departamento de Transporte de Texas y los concejales Gloria Hernández, Yolanda Ramón, Luis Sifuentes y Rodolfo Villalpando.

