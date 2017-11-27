Contactanos
Coahuila

Se pronostica frió para los próximos días

Por Héctor Guerrero - 27 noviembre, 2017 - 00:49 a.m.

Piedras Negras, Coah.- Varios sistemas frontales impactarán la Región Norte de Coahuila a partir de esta semana, con clima frío y heladas en las zonas serranas.

De acuerdo con el boletín meteorológico de Protección Civil, habrá descenso en las temperaturas aunque con días soleados.

Hoy lunes se pronostican 25 grados centígrados y 12 por la noche, con vientos del sureste de 15 a 20 kilómetros por hora.

Este martes será un día mayormente soleado con temperatura máxima de 26 grados y 12 por la noche, además de vientos del sureste.

El miércoles amanecerá soleado con 23 y 10 grados de temperatura, así como vientos del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora.

