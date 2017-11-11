Se reactivará generación de empleos hasta el próximo año

Piedras Negras, Coah.- En estos dos últimos meses del año, suelen perderse empleos, pero se reactivan después de la segunda mitad del mes de enero del 2018.

“En diciembre hace ajustes las empresas, algunos dejan ir gente de contrato y al analizar en diciembre los afiliados (al Seguro Social) hay disminución”, mencionó el empresario, Morris Libson Valdez, presidente del Consejo de Desarrollo Económico en la localidad.

Señaló que esta baja es habitual a finales de cada año, y se muestra en las cifras del Seguro Social, ya que las nuevas inversiones o contratos empiezan al año siguiente.

“A fin de año casi todo lo que se iba a aperturar ya está, varios se han contactado y se espera más a principio de año”, agregó.

Durante los últimos cuatro años, en Piedras Negras se generaron alrededor de 16 mil nuevos empleos, es decir el 10 por ciento de los generados durante el sexenio estatal que está por concluir el último de noviembre.

