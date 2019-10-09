Se reforzará el INM por retorno de migrantes

La directora de Comunicación Social del Instituto Nacional de Migración (INM), manifestó que cuando inicie el programa de retorno de migrantes se tendrá un refuerzo de personal comisionado a fin de dar atención a los estados Fronterizos, por lo que actualmente ya se cuenta con el sistema de cómputo.

Recalcó, que estará llegando personal de apoyo de Relaciones Exteriores y del INM de otras entidades a todos los estados fronterizos, como es Coahuila, Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León.

Asimismo, dijo que aún se desconoce el número de personal que llegará, pero si se tendrá un refuerzo de personal para este programa de retorno.

“Ya contamos con todo el equipo de cómputo, únicamente falta que nos digan cuando empieza el programa, inclusive ya hay personal asignado que vendrá exclusivamente a cubrir este programa”, expresó.

Posteriormente dijo, que se otorgará la Visa Humanitaria a los migrantes que están solicitando asilo en los Estados Unidos, lo que les permitirá libre tránsito por territorio Nacional, además de que se les elaborará un CURP, con lo que tendrán derecho a un empleo y un número de seguridad social en lo que se decide su cita en Estados Unidos.

Finalmente dijo, que la vigencia de la Visa será, en base a la fecha de su cita en Estados Unidos, además a los migrantes que decidan regresar a su lugar de origen se les apoyará con retorno asistido.