Se reunirá Comité Estatal del UDC

Piedras Negras, Coah. - El partido de la Unión Democrática de Coahuila (UDC), sostendrá en la próxima semana una reunión estatal, para determinar puestos y otras acciones a tomar tras los resultados favorables en las pasadas elecciones.

Héctor Portillo, secretario de la organización local UDC, dijo que el Comité hará una evaluación de cada uno de los miembros del partido que participan, “habrá resultados y habrá gente que no tienen buenos resultados y se verá lo que expongan a nivel estatal”

Indicó que este partido político con presencia estatal se posicionó mejor que nunca en las pasadas elecciones del primero de julio, “eso viene a ayudarnos, le echamos ganas en estas elecciones”.

Aunque está por confirmar la fecha exacta, tentativamente será la próxima semana en la región Centro del estado, sí se confirma la asistencia del “líder moral” Evaristo Pérez quien fue elegido como diputado federal en la pasada jornada electoral contendiendo por el Distrito Uno.

“Será a corto plazo, antes de una semana, así se informó, se verá si es en Sabinas o en otro municipio mediación del estado para que todos podamos reunirnos”, dijo.