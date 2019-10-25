Se sale del camino y termina en arroyo

Una persona lesionada y daños materiales cuantiosos, fue el saldo de una salida de camino sobre el bulevar República, la unidad participante cayó al fondo de un arroyo.

Roberto Almaraz oficial de Tránsito y Vialidad de la Policía Preventiva Municipal, informó que al sistema de emergencias 911 se reportó una volcadura.

Indicó que unidades de la corporación encargadas de tomar conocimiento de accidentes, se trasladaron a la altura del Centro Cultural Multimedia 2000.

Señaló que en el lugar se detectó una pick up en su posición normal al fondo de un arroyo, por lo que se entrevistaron con Juan Carlos Arroyo de 42 años.

Comentó que esta persona era quien conducía la pick up Ford color rojo, modelo 93 con placas del Estado de Coahuila.

Refirió que la causa del accidente fue debido a la presencia de una cuadrilla de Imagen Urbana que realizaba trabajos sobre el camellón y tenían cerrado a la circulación parte de un carril.

Argumentó que el conductor perdió el control saliéndose del camino y cayendo al fondo del arroyo.

Manifestó que se solicitó la presencia de una ambulancia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a dicha persona, quien presentaba lesiones las cuales afortunadamente no eran consideradas como graves.

Mencionó que lo acompañaba otra persona del sexo masculino la cual no sufrió lesiones a pesar del aparatoso percance.

Agregó que se revisaría si existían daños al municipio, de no detectarse se elaboraría solamente una boleta de infracción al conductor.