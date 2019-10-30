Se unen autoridades para evitar suicidios

Autoridades educativas, sociales, de seguridad e Integración Juvenil, discutirán y acordarán estrategias para contrarrestar la problemática reciente entre estudiantes de secundaria, y prevenir accidentes graves, incluso intentos de suicidio.

Aarón Rodríguez De Lara, subdirector de Servicios Educativos, informó que entre el 4 y 8 de noviembre será la primera reunión con directores de secundarias y luego se trasladará al nivel medio y superior.

“Hay un enorme interés por reunirnos y platicar sobre este tipo de conductas que están distrayendo a los estudiantes y encontrar una solución”, sostuvo.

Dio a conocer que el secretario de Educación, Higinio Calderón, autorizó estas reuniones, y por lo pronto ya se están haciendo las convocatorias respectivas.

Estarán presentes la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública, Centro de Integración Juvenil y expertos en temas sociales y jurídicos.

Rodríguez De Lara reconoció que hay cada vez más casos de bullying, pleitos, inasistencias, falta de atención de alumnos, problemas en el seno familiar.

“Queremos contrarrestar esto para no tener problemas graves como lesiones o incluso suicidios por trastornos de ansiedad o depresión”, sostuvo.

Casos de bullying, pleitos e inasistencias, ente otros serán analizados por autoridades.