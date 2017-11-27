SEDESOL buscará la incorporación de nuevos beneficiarios

Piedras Negras, Coah.- Se inicia la depuración e integración de nuevos beneficiarios al programa de 65 y Más, así lo dio a conocer, Jesús Gloria Suárez, coordinador del citado programa, quien agregó que el pago del sexto bimestre es en diciembre.

Hizo un llamado a los familiares de aquellos adultos mayores que ya fallecieron a que acudan a las oficinas para poder darlos de baja con el acta de defunción y hacer espacio para incorporar a otros adultos mayores en el programa.

Comentó que quienes no han acudido a recoger su tarjeta bancaria o su giro telegráfico automáticamente quedan suspendidos por ausencia de cobro y necesitan acudir a las oficinas a solicitar una activación.

Agregó que el pago del sexto bimestre no se adelanta, ya que algunos medios de comunicación dijeron que se haría en este mes de noviembre, reiteró que el pago del sexto bimestre es en el mes de diciembre.