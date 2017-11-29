SEDESOL define fechas para el pago de los beneficiados del programa 65 y más

Este próximo 11 de diciembre se iniciará con el pago del sexto bimestre del año a los beneficiados del programa de 65 y más, y que reciben su apoyo a través del giro TELECOM , así lo dio a conocer el coordinador del citado programa, Jesús Gloria Suarez.

Dijo que a partir del 11 de diciembre se hará entrega de los apoyos económicos a través de giro telegráfico y estos concluirán el próximo 22 de diciembre, ya que no son muchos los beneficiarios en este formato de pago.

Comentó que el número de beneficiarios ha ido disminuyendo, debido a que se ha hecho entrega de tarjetas bancarias para que así los beneficiarios lo cobren de manera directa en el banco, pero señaló que se esperan cerca de 400 beneficiarios que cobrarán por TELECOM.

Agregó que es importante que los adultos mayores se preparen con la copia de la credencial de elector vigente, señaló que habrá un horario específico para los pagos, para que los adultos mayores no estén desde altas horas de la noche haciendo fila para cobrar los apoyos.