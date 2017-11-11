Seguirán en las calles Ejército y la Marina

Como reconocimiento a la labor desempeñada en Coahuila por las fuerzas armadas, este viernes se impuso el nombre de Marina Armada de México a la Universidad Politécnica de Piedras Negras, y se develó una estatua en la Gran Plaza en honor a los infantes de marina.

El evento estuvo encabezado por el almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval y el general Francisco Ortega Luna de la VI Zona Militar así como el gobernador Rubén Moreira Valdez, alcaldes, secretarios de estado, diputados, delegados federales, empresarios, estudiantes y medios de comunicación.

El almirante Castañón Zamacona, afirmó que la Marina se siente honrada que la casa de estudios y sus jóvenes talentosos, hayan elegido este nombre para su institución.

Además refrendó el compromiso de solidaridad, esperanza, convicción, entrega, fortaleza y orgullo de la Marina con los Coahuilenses.

Al gobierno, le recordó que en los jóvenes se encuentra la fuerza transformadora de la sociedad, por lo que conminó a seguir apoyando la educación.

Por su parte el gobernador Rubén Moreira Valdez, subrayó que la gente de Coahuila es gente de valores, “y gracias a esos valores como el respeto entre nosotros mismos, no fueron penetrados por la delincuencia que llegaron de fuera, y una vez que se fueron, regresó la paz y la tranquilidad”.

Sin embargo, dejó claro, que hay dos puntales esenciales para lograr esta paz; la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano.

“Almirante, ustedes no tienen idea de lo que ayudaron a transformar la vida de los Coahuilenses y los NIgropetenses. Por eso, hoy honramos toda esa ayuda que han saignificado las Fuerzas Armadas para el Estado”, sostuvo.

Posteriormente procedieron a la develación de la placa, que oficializa el nombre de Marina Armada de México a la Universidad Politécnica.

“Ésta universidad es una de 8 universidades que se construyeron en Coahuila, por la visión del gobernador y el apoyo del presidente Peña Nieto”, dijo por su parte la rectora Melissa Suárez.

Precisó que de las 25 Universidades en el país que tienen el modelo educativo “Bilingue Internacional, 5 están en Coahuila, entre ellas la Universidad Politécnica.

En ese sentido, el alcalde Fernando Purón Johnston agradeció al mandatario estatal, por haberle cumplido a los Coahuilenses en el tema de la seguridad.

Y remarcó que esto fue posible por el apoyo, seguridad y protección de la Marina Armada y el Ejército.

“Nadie en México y el extranjero, puede poner en duda jamás su trabajo en materia de seguridad, señor gobernador; gracias por ayudar a mi equipo de trabajo a hacer fuerte a Piedras Negras al final de mi gobierno”, concluyó.

Posteriormente se trasladaron a la Gran Plaza, donde develaron la estatua construída por el escultor Carlos Espinoza.

Allí, gobierno, iniciativa privada y la sociedad civil, reconocieron el apoyo de la Marina, principalmente en Piedras Negras y la Región Norte.

En la Gran Plaza develaron la estatua en honor a los infantes de marina.

El almirante Arturo Castañón Zamacona en su mensaje.

El gobernador Rubén Moreira agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas, este día de la Marina Armada.

Industriales, funcionarios, secretarios, alcaldes y la sociedad civil, atestiguaron la develación de la placa.

Melisa Suárez, rectora de la Universidad Politécnica.