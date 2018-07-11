Seguirán funcionando las siete casas hogar de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- En la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) se reunieron los directores de las siete casas hogar de Piedras Negras, para revisar sus documentos, realizar visitas de asesoramiento y renovar las licencias de funcionamiento de estos lugares que resguardan a menores violentados por sus familias.

Ileana Serrano, encargada de la Procuraduría, dijo que seguirán funcionando estos albergues ya que cuentan con interés y participación para seguir operando sin problema, conscientes de lo necesario que son estos albergues temporales para la sociedad.

Indicó que aún se están revisando las condiciones físicas y las verificaciones de Salud y Protección Civil, por ejemplo, extinguidores en función, emergencias, y contar los todos los requisitos para casas hogar que permitan cuidar la integridad de cada uno de los menores.

Las siete casas hogar de Piedras Negras han disminuido su población en casi un 50 por ciento, con 33 reintegraciones de menores a sus hogares en este mes, hay más espacio en el caso de requerirse resguardo de más menores, ya que no están saturadas y puedan recibirlos sin problema.

En el mismo periodo, solo una menor fue resguardada, esto durante el fin de semana cuando hubo descuido por la madre, pero se integró el expediente y al estar debidamente registrada y firmar carta compromiso, fue reintegrada este día a su familia.