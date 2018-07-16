Cielos despejados y mucho calor pronostica Protección Civil en esta segunda semana de canícula en Piedras Negras y la Región Norte.

En los primeros tres días de la temporada más caliente del año, esta frontera registró 40.2 grados el viernes, 40.6 el sábado y 41.0 el domingo, ubicándose como la segunda ciudad más calurosa del país, solo por debajo del Ejido Nuevo León, Hermosillo y los Choix, Sonora.

El clima caluroso para esta semana se debe a un sistema de alta presión que estará generando condiciones estables sin lluvias y poco viento.

Por ejemplo el martes y miércoles se pronostican 41 grados de temperatura con 26 en la noche, y vientos del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora.

Jueves y viernes sube el termómetro a 43 grados en el día y 27 por la noche.

Los cielos estarán mayormente despejados con vientos del sureste de 15 kilómetros por hora.