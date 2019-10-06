Seguridad crucial para la inversión

Morris Libson Valdez, presidente del Consejo de Fomento Económico, afirmó que la seguridad es un factor de inversión en Coahuila y sus fronteras, lo que permite cumplir con las metas de atracción de empresas y empleos.

“Los inversionistas buscan el estado de derecho y la sensación de total confianza para invertir, además de la tranquilidad de sus trabajadores y su propia seguridad”, estableció.

Y reiteró que en Coahuila se prioriza el tema de la seguridad al igual que en Piedras Negras.

“Entonces para convencer a inversionistas extranjeros o nacionales que vengan al Estado o la frontera, es importante la seguridad”, recalcó

En ese sentido aplaudió la visión del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en el tema de la seguridad, con acciones como la continuidad del Operativo Noreste con los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León.

“Queramos o no los estados que colindan con Coahuila, representan un peligro. Entonces que haya coordinación interestatal, incluso con el apoyo de las fuerzas armadas (Ejército y Marina), es importantísimo”.

Destacar que el Operativo Noreste fue una propuesta del gobernador de Coahuila.

En los próximos días se firmará un nuevo convenio para dar continuidad al Operativo de Vigilancia en las carreteras colindantes de los tres Estados, para impedir que la delincuencia organizada cometa un delito en un Estado y huya hacia otro.