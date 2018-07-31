Seguridad de Piedras Negras atrae a migrantes

Piedras Negras, Coah. - Los migrantes extranjeros y mexicanos ven como opción segura el transitar por Piedras Negras, por ello se ha elevado la llegada de estos grupos, pero están invadiendo calles y algunas otras áreas ante la falta de lugares seguros para pernoctar.

Ante esto, el Gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el municipio, analizan abrir un albergue temporal de migrantes, por lo que se visitó un posible inmueble del Estado que antes servía de Centro de Reinserción de Menores, ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre.

Al respecto, José Luis Pliego Corona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, tras reunión con la alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, indicó que los migrantes están llegando a esta frontera porque es un lugar seguro.

“Lo que queremos es que la ciudad esté en condiciones de tener un espacio a donde estas personas puedan llegar, y que esta frontera esté acondicionada para ofrecer un lugar digno, teniendo como base que Piedras Negras es un lugar seguro”.

Eventualmente se pudiera tener algún centro donde, temporalmente se reciban a las personas en tránsito, deberá ser reacondicionado y albergaría de 45 a50 personas, concluyó.