SEMARNAT establece programa de señalización

Para prevenir a los conductores del cruce de especies protegidas, como el Oso Negro, entre otras se han establecido en las diferentes regiones del estado, señalamientos para prevenir a los conductores, con la finalidad de prevenir accidentes en carreteras y la preservación de la fauna, así lo informó el delegado estatal de la SEMARNAT, Raúl Tamez Robledo.

Dijo que se colocaron anuncios en algunas partes de las carreteras de Coahuila, como el caso de la carretera Piedras Negras-Acuña, donde previene la posibilidad de ver osos.

Dijo que también estos letreros se encuentran en la Muralla o en las áreas colindantes de Arteaga, donde se tuvo hace unas semanas la muerte de dos osos negros pasando la muralla, una especie protegida, es por eso que se alerta a los conductores en reducir la velocidad, para no poner en riesgo la vida.

Agregó que otros de los letreros que se han colocado es el aviso o alerta miento del traslado de la mariposa monarca, donde Coahuila también es sede por esto y se le invita al conductor a reducir su velocidad.