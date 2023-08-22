SENADORA POR COAHUILA, VERÓNICA MARTÍNEZ, INICIA GIRA PARA RENDIR INFORME LEGISLATIVO

Piedras Negras, Coahuila; 22 de agosto de 2023.- Este martes, en los municipios de Jiménez, Acuña y Piedras Negras, la senadora Verónica Martínez García rindió su informe de trabajo, en donde destacó la lucha a favor de los derechos humanos, la igualdad de género, la seguridad, la salud y la defensa del medio ambiente.

Martínez García se dió cita en diversos puntos de los municipios de la región norte, en donde rindió un mensaje subrayando las acciones e iniciativas mas relevantes, que han beneficiado a las y los ciudadanos.

Destacó además, que las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, como parte del bloque opositor, han frenado muchas de las malas decisiones del gobierno federal, haciendo frente a ocurrencias que pretenden desestabilizar el orden de nuestro país, como lo fue el llamado plan B de la Reforma Electoral.

Durante la LXV Legislatura, la senadora Verónica Martínez tuvo el honor de desempeñarse como Vicepresidenta de la Mesa Directiva, uno de los cargos más importantes dentro de la Cámara Alta, así como presidir la Comisión de Marina, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.

“Ser Senadora de Coahuila me da la oportunidad de poder defender a nuestra tierra y trabajar por las y los coahuilenses, haciendo equipo con nuestro Gobernador Miguel Riquelme, las y los alcaldes y demás representantes populares para mantener el desarrollo y la seguridad que tanto trabajo nos ha costado conseguir”, aseguró.

“Frente a la crisis y mal gobierno que tiene el país, las y los senadores del PRI seguiremos de pie, poniendo nuestro corazón y nuestro esfuerzo para seguir abanderando y defendiendo los intereses de las y los mexicanos”, subrayó la legisladora.

Martínez García continuará los próximos días visitando las diferentes regiones del estado para seguir informando sobre su trabajo representando a Coahuila en el Senado de la República.