Sentencian a 5 años a ex Policía Municipal

Jesús Javier Castillo Hernández fue sentenciado a 5 años en prisión, así como se le aplicó una sanción de 15 años inhabilitado para fungir como servidor público, ya que fue encontrado plenamente responsable por un asalto cometido en agravio de una comerciante siendo elemento activo de la Policía Preventiva Municipal meses atrás en hechos suscitados en el sector Vista Hermosa.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado, declaró que se llevó a cabo un juicio oral por un delito de robo con violencia.

Informó que el juez de control encontró plenamente responsable al imputado, por lo que le dictó sentencia condenatoria.

Indicó que se llevó a cabo la audiencia donde se realizó la individualización de la pena siendo de 5 años de prisión y 15 años de inhabilitación como servidor público, ya que el delito lo cometió cuando era policía en activo.

Señaló que el delito es robo en cuantía media cometido por un miembro de Seguridad Pública, por lo que quedó recluido en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras.

Comentó que dicho delito es considerado como grave, debido a que fue cometido por un elemento de una corporación policíaca.

Refirió, que la víctima es una comerciante, la cual fue amenazada por el ahora ex policía municipal con arma blanca cuando iba llegando a su domicilio ubicado en el sector Vista Hermosa en hechos suscitados en abril del año 2018.

Argumentó que la amenazó logrando robarle la cantidad de 15 mil pesos en efectivo para después darse a la fuga siendo plenamente identificado.

Manifestó que su detención estuvo a cargo por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal al girarse una orden de aprehensión en su contra.

Mencionó que se podría abrir otra carpeta de investigación por otro asalto o robo con violencia cometido por la misma persona utilizando arma de fuego, atracó las pulgas “La Esmeralda” ubicadas sobre la calle Arroyo en la misma colonia Vista Hermosa logrando llevarse la cantidad de 30 mil pesos.