Será en noviembre apertura de nueva Clínica del ISSSTE

El director de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Paz Zablah, informó que se espera que en el transcurso del mes de noviembre se lleve a cabo la inauguración de la clínica, debido a que se detectaron algunos detalles.

Indicó, que el día de ayer se recibió una visita de la ciudad de México para revisar el tema de aires acondicionados, termoeléctrica y electromecánica de la unidad para poder realizar una revisión exhaustiva.

"Los tiempos se han dado bien, sin embargo, hay que entender que la entrega recepción de un hospital es un proceso exhaustivo, dónde hay que estar revisando varias partes y aclarando varios puntos", expresó.

En este sentido señaló que la obra ya concluyó en un 100 por ciento, y él mismo la ha revisado exhaustivamente, por lo que ha encontrado algunas fallas, las cuales no son graves, pero se tienen que mejorar para dejar en óptimas condiciones el nosocomio.

Añadió, que incluso, ya con la entrega y con el funcionamiento de la unidad, se tiene un período de garantía para poder ver los detalles y desperfectos que puedan salir de la unidad.

Finalmente, dijo que los montos de inversión se desconocen debido a que es una obra federal, ya que es ISSSTE México quién se encarga de buscar a los proveedores presa que realizó la obra.