Será PN sede de congreso sobre la familia

Con la finalidad de crear un proyecto para mejorar la familia, la cual cada vez está siendo más atacada, se llevará a cabo este próximo 20 de octubre un congreso donde participarán la diócesis de Saltillo, Piedras Negras, Laredo, Matamoros, Tampico, Linares, Ciudad Victoria y Monterrey, informó el sacerdote, José Guadalupe Valdés Alvarado.

Explicó que cada vez se trata de desbaratar los principios fundamentales de la familia, “y esto no se vale, vamos a tratar de ver cómo podemos ayudar para que no haya una influencia de todas estas corrientes que están en contra de la familia, como debe ser, mamá, papá e hijos”.

Recalcó que este congreso se realizará el próximo domingo 20 de octubre en las instalaciones del Instituto Don Bosco, donde se buscará una buena participación, principalmente de la Diócesis de Piedras Negras.

En este sentido, el presbítero señaló, que se busca que los matrimonios puedan tomar un dinamismo en la familia, donde se avance en la formación como padres, en la formación de hijos y como iglesia doméstica.

“Es necesario que hagamos oración para que este congreso pueda realizarse con todas las de la ley”, concluyó.

José Guadalupe Valdés Alvarado.