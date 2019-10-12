Será un fin de semana fresco

El meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Carballido Ramírez, informó que debido al frente frío número 4, las temperaturas continuarán frescas en fin de semana, aunque el clima cálido regresará a partir del domingo.

Agregó que, desde la entrada de este sistema meteorológico, empezaron a aumentar los vientos con velocidades importantes y se registró un importante descenso en la temperatura, además de que continuarán los nublados.

Añadió que se esperan temperaturas máximas de 28 grados en este fin de semana, las cuales se irán recuperando a partir de este lunes, ya que subirán hasta los 34 grados como máxima.

Posteriormente dijo, que la próxima semana estará llegando el frente frío número 5, el cual también traerá una disminución en las temperaturas y probabilidades de lluvias a partir del próximo jueves.

Finalmente recomendó estar atentos y al pendiente de la información meteorológica que se pueda estar presentando en los siguientes días, además de extremar precauciones ante los cambios de temperatura.