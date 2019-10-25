Serán investigados también por robos

Dos personas del sexo masculino fueron detenidas por elementos de la Policía Civil Coahuila en hechos diferentes en posesión de cristal y heroína en los sectores Fuentes y Lázaro Cárdenas, ya se encuentran bajo investigación.

La primera detención se llevó a cabo sobre avenida 16 de Septiembre y Tepic, donde elementos del estado detectaron a una persona del sexo masculino.

Al notar la presencia de la unidad emprendió la huida y tras una persecución se logró la detención de Sergio Gustavo “N” de 29 años.

Al ser revisado portaba 12 envoltorios de plástico conteniendo en su interior una sustancia granulada, la cual resultó ser la droga denominada cristal.

En el otro caso elementos de la corporación Policía Civil Coahuila detectaron a un hombre el cual caminaba sobre avenida Miguel Garza cruce con calle Emiliano Zapata.

De igual forma notó la presencia de los uniformados y emprendió la huida siendo detenido cuadras más adelante.

Se trata de Alfredo “N” de 33 años, quien al ser revisado se le encontró en su poder 11 envoltorios conteniendo la droga denominada heroína.

Ambas personas fueron arrestadas para después ser puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de narcóticos.

Se integrarán las carpetas de investigación a fin de resolver su situación legal en un término de 48 horas.

Así mismo se realizarán indagaciones debido a que se detectaron antecedentes de que están involucrados en robos a casa habitación.