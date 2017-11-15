Sería Piedras Negras paso seguro de centroamericanos

Piedras Negras podría convertirse en un paso transmigrante de centroamericanos radicados en Estados Unidos, con la importación legal de vehículos, menajes de casa, remolques y enseres domésticos que cruzarían por Coahuila hasta la frontera sur de México, y de allí a sus países de origen y sus familias.

De acuerdo con Fernando Purón Johnston, alcalde de esta frontera, sólo se está en espera de un decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.

Es decir, el Gobierno Federal ofrecerá la frontera de Piedras Negras por el recorrido habitual que hacían por Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, ante la ola de inseguridad que priva en ese estado y la incapacidad de su gobierno para dar seguridad a estas personas.

El edil dijo que se trata de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, que trabajan en Estados Unidos legalmente, y que año con año cruzan la frontera mexicana con autos y regalos para sus familiares.

Adelantó que serían entre 200 y 250 personas por día, según información de la Federación.

“Será como tener el programa Paisano todo el año, con todo lo que significa la derrama económica para esta ciudad”.