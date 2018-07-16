Sí habrá libros de texto gratuitos

Aarón Rodríguez De Lara, jefe de la Subdirección de Servicios Regionales, confirmó la distribución de libros de texto gratuitos en esta Región, incluso los de primero y segundo grado con el nuevo modelo educativo, que ha despertado cierta polémica por el contenido sexual.

“Los he visto y encuentro muy didáctico y educativo su contenido, pero los mejores jueces son los padres de familia, al final mi opinión no cuenta, son los papás”, aseveró.

Los libros forman parte de los paquetes escolares que se repartieron en escuelas primarias de Piedras Negras, Acuña, Hidalgo, Guerrero y Cinco Manantiales.

En las primeras páginas de los libros, aparecen figuras que ilustran la reproducción sexual.

“En los libros de quinto y sexto grado, así como Secundaria, marcan situaciones diferentes pero sin extremos”.

Rodríguez de Lara dio a conocer que se entregarán 48 mil 286 paquetes escolares para primero y segundo grado.