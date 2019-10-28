Sigue avance en programa de escrituración

Luego de visitar a las colonias Los Pinos, Nueva Imagen y el Cenizo, el secretario técnico del Insus, José Daniel Magallanes Galaviz, manifestó que hasta el momento se han registrado 300 viviendas, de una meta de dos mil, a fin de entregar las escrituras en el próximo mes de diciembre.

Indicó que durante esta semana se logró ampliar y con ello llegar a más personas, por lo que dijo que están buscando como llegar hasta la Ramos Arizpe y las Misiones y las colonias Gobernadores y Doctores.

Posteriormente recalcó que se cree que podrán llegar a la meta de dos mil registros para los últimos días del mes de noviembre y si todo está en orden, las escrituras se entregarán en el mes de diciembre.

“De hecho, queremos ver si en el mes de octubre ya podremos entregar las primeras escrituras”, expresó.

Asimismo, dijo que, para este programa, es necesario cumplir con todos los requisitos, por lo que se han encontrado con personas que tienen adeudos, han llegado lotes baldíos, los cuales actualmente no se está favoreciendo a estos lotes, además hay quienes no pueden acreditar la posesión legítima y a todos ellos se les asesora en lo que pueden hacer.