Sin agua hoy 12 colonias por reparaciones

Piedras Negras, Coah. - Más de doce colonias estarán hoy sin agua potable por más de cuatro horas debido a reparaciones en la infraestructura del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), así lo anunció en comunicado.

Detallan que, por mantenimiento en la válvula de la línea de conducción de agua potable, en el callejón Zaragoza Dr. Loth Tipa del Ejido Piedras Negras, habrá suspensión del servicio de agua este martes 10 julio del 2018, de 9:30 a 1:30 p.m.

Los sectores afectados son los siguientes: Ejido Piedras Negras, 24 de Agosto, fraccionamiento Nueva República, Los Pinos, Ramos Arizpe, Nueva Imagen, El Cenizo, fraccionamiento Andalucía, Villa Fontana, fraccionamiento Los Laureles, fraccionamiento Bella Vista y fraccionamiento Los Olivos.

El mantenimiento de esta infraestructura permite dar continuidad al abastecimiento de agua potable que en esta temporada de alta demanda no puede verse afectada por desperfectos, como ha sucedido de manera continua en este mes donde se debe suspender parcialmente el servicio debido a fugas y rupturas de tuberías que han afectado a más de 40 colonias a la vez.