Sin aumento en Puentes Internacionales

No hay aumentos a las tarifas del Puente Internacional II, sólo se instalan pizarras eléctricas para mejor visibilidad de precios.

En redes sociales se mencionó sobre nuevas tarifas, pero el personal del Puente desmintió ese rumor.

“Los incrementos son a principios de año, entre enero y febrero. Ahora mismo no hay aviso oficial al respecto”, señalaron.

A automovilistas y peatones les causó extrañeza las cuatro pizarras electrónicas que ya se instalaron, pero que aún no están en operación.

“Solo se están sustituyendo a las láminas.

La tarifa para automóviles es de 26 pesos 0 1.45 dólares. Y para peatones son 4 pesos o 0.25 dólares.