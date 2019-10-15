Sin juicios por despidos en la ST

La Secretaría del Trabajo no ha registrado al momento, despidos de personal de maquiladoras en Piedras Negras o la Región Norte, derivado de la huelga de trabajadores de General Motors en Estados Unidos.

Francisco Javier Fabela Hernández, procurador auxiliar, dijo que no ha recibido una sola solicitud de orientación por despido.

“Sabemos lo que dicen los medios, que hay algunas maquiladoras en paros técnicos y trabajadores afectados, sin embargo, no hemos promovido algún juicio por despido injustificado, ni tampoco orientaciones en su caso”, sostuvo.

Aprovechó el espacio de Periódico La Voz, para invitar a los trabajadores a que acudan a la Procuraduría.

Por su parte Mónica Lucía Flores Valdez, negó juicio alguno de empresas o trabajadores que están en paros técnicos.

Dijo que de momento no hay nada oficial.

La huelga de GM lleva cerca de un mes, afectando a más de 30 mil trabajadores en Estados Unidos y México.

En el caso de la Región Norte, la mayoría de las empresas son proveedoras de auto partes, pero solo dos han manifestado afectaciones.