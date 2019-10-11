Sin pérdidas de empleo asegura la Canacintra

José Enoch Castellanos Férez, presidente del Consejo Directivo Nacional de Canacintra, aseguró que al momento no se ha perdido un solo empleo en México en la Industria Automotriz, por la huelga de General Motors en Estados Unidos.

“Sabemos que la cadena de manufactura de las diferentes plantas procesadoras de compañías automotrices mundiales, están siendo afectadas por este movimiento”.

Pero señaló que la información que se tiene, es que el problema se está atendiendo en México con paros técnicos del personal y no se ha afectado la pérdida de plantilla.

La huelga, reconoció, ha parado algunas líneas de producción en Silao (Guanajuato), sin embargo, confío que se resuelva pronto y no contamine a otras empresas y plantas de las mismas Compañías.

En el caso de Coahuila sostuvo que es la misma situación, paros técnicos sin despidos de personal.

La Huelga en General Motors entró en su tercera semana, sin avances en las negociaciones entre sindicato y la empresa.

“Esperamos que no trascienda y que se solucione pronto”.

Finalmente dijo que al momento no se ha solicitado ningún tipo de intervención o de apoyo de Canacintra de planta o proveedora.