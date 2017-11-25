Sin rezago en trámites ante INE

Los módulos del Registro Federal de Electores, tienen un mínimo de rezago en cuanto a la entrega de credenciales de elector que son tramitadas por los ciudadanos, así lo dio a conocer el vocal del Registro Federal de Electores, Gerardo Armando Vásquez López.

Dijo que cada vez que sacan la campaña, se cuenta con un rezago de credenciales de elector que se proceden a destruir, cuando tienen más de dos años en el módulo.

Comentó que en esta campaña se tienen 300 credenciales de campañas anteriores que aún están pendientes de ser recogidas por aquellos ciudadanos que las tramitaron.

Señaló que esta destrucción está prevista para el día 02 de abril del próximo año, ahorita está la publicación por estrados, se hizo una primera notificación de ciudadanos, donde se notificaron a 386, esta publicación concluye el 28 de febrero y posteriormente se hará un tercer anuncio ciudadano para convocar por última vez a quienes no han recogido su credencial de elector.

Agregó que la campaña anual intensa concluye el próximo 31 de enero del 2018, para recoger sus credenciales de elector el próximo 16 de abril, para que puedan ser incluidos en el listado nominal.