Solicita técnicos el INE

El vocal Ejecutivo interino de la Junta Distrital Uno del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, con cabecera en Piedras Negras, Alejandro Sanmiguel Ramón, invitó a participar en la convocatoria que cierra el 14 de octubre para dos puestos de técnico y uno de capturista.

Indicó, que este personal realizará labores del proceso electoral que se avecina y no tiene horario establecido, ya que todos los días serán hábiles, por lo que debe considerar disposición de tiempo y trabajo en equipo.

Señaló, que el tipo de perfil debe cumplir los requisitos de ciudadanía, mayor de 18 años de edad, mínimo preparatoria terminada, con disposición de tiempo, ya que el primer periodo de contratación será de noviembre a diciembre y se renovará en enero del 2020.

Los interesados pueden acercarse a las instalaciones de la oficina electoral con la documentación básica como CURP, acta de nacimiento, comprobante actualizado de domicilio, currículum vitae, y si cumplen con el perfil se les aplicará examen el 16 de octubre.