Solitario ladrón se lleva 2 mil 300 pesos

Un sujeto con el rostro cubierto y portando arma blanca, cometió el asalto 47 a negocio, logrando llevarse 2 mil 300 pesos de una tienda de conveniencia ubicada en el sector Loma Bonita.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se reportó la noche del martes un robo con violencia en el OXXO situado sobre avenida Durango.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal, Agencia de Investigación Criminal y Policía Civil Coahuila acudieron a tomar conocimiento.

Por su parte más unidades de estas corporaciones realizaban la búsqueda del presunto responsable en los alrededores.

Al interior de la tienda se entrevistaron con empleados, quienes comentaron que entró un sujeto el cual vestía sudadera roja con gorra negra, pantalón de mezclilla azul y llevaba el rostro cubierto con una máscara.

Los amenazó con arma blanca logrando llevarse de la caja registradora la cantidad de 2 mil 300 pesos en efectivo.

El asaltante salió corriendo tomando la avenida Durango perdiéndose entre la oscuridad, a pesar de la rápida movilización no fue posible localizar al presunto responsable.

Las investigaciones ya se están efectuando por parte de la Fiscalía General del Estado a fin de lograr esclarecer este caso.

Se revisarán videos de cámaras de vigilancia una vez que el apoderado legal de la cadena de tiendas OXXO presente la denuncia correspondiente.

Se trata del asalto 47 a negocio que se registra en lo que va del presente año, por lo que la cifra continúa aumentando.